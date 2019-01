Demokratiprojekt samlede over 100 deltagere på rådhuset

Varde: Forleden deltog over 100 borgere i demokratiprojektet "VoresStemmer" på Varde Rådhus, hvor byrådet havde inviteret en gruppe ind for at præsentere fem forslag for politikerne. På skift fremlagde borgerne deres forslag: En ny app for borgere og turister, en tænketank for oplandsbyerne, delvist borgerfinansierede cykelstier, mødesteder for unge og ældre i kampen mod ensomhed samt satellitarbejds- og uddannelsespladser for at fastholde borgere og virksomheder.

- Jeg synes, det er nogle spændende og anderledes forslag. Det viser det store engagement, mange af vores borgere har. Det er også derfor, at vi har skabt muligheden for at stille borgerforslag på vores hjemmeside, fortæller borgmester Erik Buhl (V) i en pressemeddelelse.

Det første spadestik til de fem forslag blev taget på et borgermøde i Ølgod Hallerne i november. 183 borgere producerede konkrete idéer og løsninger.