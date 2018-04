Demente kan komme på ferie på Vinkelvejscentret

Psykologisk effekt

Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) tror, at de pårørende bliver glade for den nye ordning, hvor de nu får mulighed for at tage til ting, der kræver, at de er væk i flere dage.

- Hvis der eksempelvis kommer en invitation, eller man ved, at der kommer et bryllup i familien, så har man muligheden for at være tidlig ude og booke ind på det her ferieophold, så man med god samvittighed ved, at man kan komme afsted til det her bryllup. Man skal ikke spekulere på, om ens mand eller kone er i forsvarlige hænder, eller om ens mor eller far bliver passet på forsvarlig vis, siger hun.

Hun synes, det er godt tænkt, at det nu hedder ferie og ikke aflastning.

- Der er noget psykologisk i, at det hedder ferieophold. Det kan for nogen være noget nemmere at være i, at man skal på ferieophold i nogle dage i stedet for at sige, at "jeg tager på aflastning", siger hun.