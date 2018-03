Deltagerne i Oksbøl Ride- og Køreklubs fastelavnsstævne var fra 2 til 70 år

Oksbøl: På vinterens koldeste weekend afviklede Oksbøl Ride- og Køreklub sit årlige fastelavnsstævne forleden. Der var konkurrencer i en række discipliner, og deltagerne var mellem to og 70 år. Resultater:

Showspringning afd. 1 Vinderne: 1. Kamilla Andersen Matanik 2. Lea Hesselholt Pollux 3. Laura Gommesen Rasmus 4. Didde Lindberg Amigo

Showspringning afd. 2. 1. Mia Simonsen A´fatiima 2. Frida Wang Laluna 3. Anna Christensen Centello 4. Annika Ørnskov Sula Trec for øvede under 17 år 1. Agnethe Jensen Kashmir 2. Lea Hesselholt Pollux 3. Lærke Johansen Maggi 4. Mikkeline Slaikjær Chaplin 4. Mia Simonsen A´fatiima. 5. Laura Gommesen Rasmus 5. Didde Lindberg Amigo 5. Frida Wang Laluna Trec for øvede over 17 år 1. Kamilla Andersen Matanik 2. Jeanet Simonsen Primeur 3. Anne G. Askholm Mayzing Trec "let" 1. Maria Fjord Viola 2. Frederikke Sørensen Jupiter 3. Cathrine Hansen Alky Trec m/trækker 1. Henriette Sørensen Cita 2. Beate Jensen Viola Ringridning i trav 1. Maiken Sørensen Anna-bell 1. Maria Fjord Viola Ringridning i galop 1. Kamilla Andersen Matanik 2. Didde Lindberg Amigo 2. Nastasia Knudsen Anna-bell 4. Mia Simonsen A´fatiima 4. Agnethe Jensen Kashmir PONY GAMES Vinderne og bedste råb: 1. Mia Simonsen A`fatiima 1. Mikkeline Slaikjær Chaplin 1. Agnethe Jensen Kashmir Bedste udklædning: 1. Lærke Johansen Maggi 1. Didde Lindberg Amigo 1. Frida Wang Laluna

Ringridning i skridt m/trækker 1. Beate Jensen Bonette 2. Kathrine Slaikjær Karl-Smart 2. Esther Slaikjær Sula 3. Agnethe Kjøgx Tulle 3. Vigga D. Thomsen Viola 4. Henriette Sørensen Cita Ringridning i skridt 1. Freja Gommesen Bonette 1. Nadja Hansen Viola 1. Houria Falim Hisham Bonette 2. Adelisa Ahmetovic Tulle

HOLDRIDNING SKRIDT og TRAV 1. Freja Gommes Jupiter 1. Tilde Slaikjær Karl-Smart 2. Lærke Poulsen Loa 3. Adelisa Ahmetovic Tulle 4. Maise Friis Karl-Smart 4. Anne Hersbo Bonette 4. Trine M. Kjær Viola 4. Filippa Egholm Jupiter 4. Mille Kaae Loa 4. Johanne Nørgaard Tulle 4. Houria Falin Hisham Bonette 4. Nadja Hansen Viola

Alle her går videre til holdridning skridt-travgalop

HOLDRIDNING TRAV og GALOP 1. Frederikke Sørensen Tulle 2. Sandra Holte Kashmir 3. Astrid Andresen Karomel 4. Victoria borg Loa 4. Cille Alberg Jupiter

Alle disse ryttere skal gå videre til LD 1 dressur næste stævne.

Tøndeslagning: Katte konge: Anna-Katte og katte dronning: Maiken. Udklædning; Sødeste: Marie Hønen Alberte. Sjoveste: Viola med Vigga. Mest kreative Jolly Beans Kathrine.