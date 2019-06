Debutant klar til udfordringer i Varde Sommerspil

Varde: 58-årige Niels Jørgen Sunesen fra Tistrup får sin debut i Varde Sommerspil i år. Han kommer dog ikke helt uden sceneerfaring, for han var i mange år med i den lokale Tistruprevy. Derudover har han også sunget i rytmisk kor. Så han er godt klædt på til at være en del af ensemblet i "Annie Get Your Gun" i årets sommerspil.

Som chef for Egger Scandinavia sælger Niels Jørgen Sunesen plader, laminat, kantlister og andre produkter til køkken- og møbelindustrien, og hans job rummer en del rejseaktivitet. Men i år er der skåret ned på rejserne i fem uger omkring sommerspillet.

- Det passer mig fint at være med i en kort, koncentreret periode. Det er spændende at opleve, hvordan instruktør, kapelmester og koreograf får alle de mange mennesker til at fungere sammen, siger han i en pressemeddelelse.

Niels Jørgen Sunesen kan generelt godt lide oplevelser og udfordringer, derfor har han tidligere både løbet marathon og været en del af Team Rynkeby og Cykelnerven. Nu føjes et Varde Sommerspil til listen over personlige udfordringer.

Og på spørgsmålet om, hvorfor han altid er på jagt efter nye udfordringer svarer han:

- Man skal jo ikke sidde som 80-årig og tænke på alt det, som det kunne have været sjovt at prøve. Vel?