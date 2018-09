Debut i den bedste volley-række

Søndag har Nordenskov UIFs volleyhold debut i den bedste række, Volleyligaen.

Modstanderen Amager VK er ligesom Nordenskov nyoprykkere, og det er derfor en meget spændt formand for volleyballafdelingen, Peder Foldager, som glæder sig til at få skudt sæsonen i gang.

- Amager er et af de hold, som vi skal måle os selv på, siger han og tilføjer:

- Sidste gang vi spillede mod Amager var i januar 2017 i 1. division, hvor vi tabte 3-1. Vi har imidlertid forbedret os meget siden da, og jeg glæder mig til at se om ikke det er nok til at have indhentet dem.

Sportschef Jakob Møller har haft travlt med at styrke truppen til den nye udfordring.

- Jeg er rigtig glad for den trup vi har fået samlet. Vi har fået fire topmotiverede og dygtige udenlandske spillere ind, der hver især kommer til at bidrage positivt til vores volleyballprojekt. Så har vi fået en helt vild dygtig træner i australske Brendan Garlick. Jeg glæder mig til, at de får chancen for at vise sig frem for et forhåbentligt stor og engageret hjemmepublikum, siger han.

- Kernen for vores succes på den lange bane er dog den danske stamme fra lokalområde som over de sidste par sæsoner har flyttet deres niveau fra danmarksserie til Volleyliga ved stenhårdt arbejde, siger han

Kampen spilles i Helle Hallen klokken 13.30.