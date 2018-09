Debat: Bør sommerhusejere have indflydelse, selvom de ikke bor i Varde Kommune?

4

85 procent af Varde Kommunes sommerhuse er ejet af folk, der ikke bor i Kommunen og derfor ikke har indflydelse på sammensætningen af byrådet. Nu stifter 23 grundejerforeninger et fællesudvalg for at blive hørt. Bør de få indflydelse?

- Hvorfor og hvilken indflydelse ønsker sommerhusejerne? Vi har demokrati, hvor alle har en stemme. Sommerhusejerne har en stemme i hjemkommunen.

Fyreseddel til kirkegårdsleder i Ølgod kostede cirka 600.000 kr., som blev betalt af den lokale kasse. Menighedsrådsmedlem Hans Vestager mener ikke, at kirken bør råde over så mange penge. Han vil sætte kirkeskatten ned. Hvad mener du?

- Der ligger flere generationers opsparing i præstegårdene og jorden, som hører under kirken. Det er en formue, som vi skal passe på. Jeg bilder mig ind, at vi har fred og frihed her til lands. Det er jo derfor, vi har værnepligt og betaler store summer til militæret. Du kan gøre, hvad du vil, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Vi kan selv bestemme, om vi vil være medlem af folkekirken eller ej. Mit svar lyder, at skatten er ok. Lad os bare spare op til dårlige tider.

Blåvand får et lysende fyrtårn på hver en lygtepæl fra byskiltet og 100 master frem. Pris: 800.000 kroner. Varde Kommune betaler 30 procent. Resten er finansieret af lokale foreninger og virksomheder. Er de kommunale kroner givet godt ud?

- Nej, nej og atter nej. Kan de ikke få nok tivoli i Blåvand? Hvem skal betale for driften? Skal kommunen også stå for strøm og vedligehold? Min retfærdighedssans fortæller mig, at det ikke er i orden. For blot to-tre år siden kunne kommunen finde småbeløb på de små, private opkrævninger for gadelys, som var etableret og på driften af disse. Mit svar er, at det er en dårlig idé at smide penge ud til fyrtårnelys, når der skal spares på f.eks. skolefritidsordningen.