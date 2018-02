De vil gøre op med udstødelsen af demente

Skovlund-Ansager vil udvikle model til at gøre lokalområdet demensvenligt. Basalt set er det noget med at være medmenneskelig og hjælpsom - nu skal det bare sættes på metode.

Hun er formand for udviklingsrådet. Selvom hun har tænkt demens-venlighed i et par år, mens ideen langsomt er modnet, er det hele fortsat meget ukonkret.

- Det er jo aldrig dumt at ville gøre noget for de svage, og det er et mål i sig selv, at folk kan blive boende i vores område hele livet, siger Karin Nielsen.

Hun er udviklingskonsulent på demensområdet i Varde Kommune, og hun har taget kontakt til udviklingsrådet i Skovlund-Ansager, som torsdag aften holdt møde om at gøre lokalområdet demensvenligt.

- Generelt er vi lidt berøringsangste overfor dem. Vi kan ikke rigtig forstå dem, og så ender det tit med, at vi trækker os, eller de trækker sig, og måske bliver vi også lidt sure, siger Mette Fuglsang Larsen.

I mellemtiden er vi til gengæld knap så gode til at finde ud af, hvad vi skal stille op, når nogen vi kender begynder at have tegnene.

Skovlund-Ansager: Få bliver demente, de fleste frygter, at det rammer dem.

Skovlund-Ansager projektet har fået 620.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle en metode som demensvenlig lokalområde.Pengene er satspuljemidler fra den nationale demenshandleplan. Cirka halvdelen af midlerne går til Syddansk Universitet, resten til at afprøve og arrangere diverse initiativer i Skovlund-Ansager. Arbejdet med at udvikle demensvenligt lokalsamfund ligger under Skovlund-Ansager udviklingsråd, og er et initiativ taget af Varde Kommune.

- Nej, vi vil bare gerne, at alle i vores område er opmærksomme på de mennesker, der har det svært, og at vi behandler dem ordentligt.

Skal I være et mekka, demente vil flytte til?

- Det er jo ikke mere, end at vi behandler alle ordentligt.

Ensomhed er det normale

Mødeleder var Mette Fuglsang Larsen, fordi det er besluttet at hele Varde Kommune skal være demensvenlig.

Hvad er et demensvenligt lokalsamfund for dig?

- Det er jo det, vi skal finde ud af. Mit billede er et samfund, hvor hr. og fru Jensen, helt almindelige borgere, er opmærksomme på, hvad det vil sige at have en demenssygdom, og hvordan man kan hjælpe demente bedst muligt, siger Mette Fuglsang Larsen og fortsætter:

- Vi skal være opmærksomme på hinanden. Hvis man måske spiller badminton nede i hallen, og den ene pludselig ikke kan ramme fjerbolden, så kan det jo godt være, at han stadig gerne vil være med til tredje halvleg.

Tredje halvleg?

- Hyggen bagefter. Så skal de andre sørge for at få den demente med. Ellers er det almindelige billede, at den demente trækker sig, og så kan man jo gå hen og blive meget ensom.

Vil Skovlund-Ansager blive hegnet inde og vrimle med demente?

- Vi vil netop undgå hegn, og planen er modsat, at de demente kan blive hjemme. Når vi har fundet en metode i Skovlund-Ansager, så skal den kunne bruges i alle andre byer i Varde Kommune.

Man kan jo ikke spørge de demente, om metoden virker?

- Nok ikke, men man kan spørge deres pårørende. Jeg hører generelt fra pårørende, at venner og bekendte trækker sig, og det er jo når der kommer sådan en sygdom, at man har brug for sine venner. Så de pårørende bliver meget alene, og dét handler om manglende viden, siger Mette Fuglsang-Larsen.