De unge stresser mere end nogen sinde

Varde: Susanne de Vries fra Center for Sundhedsfremme har siden 2007 været tilknyttet Campus i Varde. Hun er uddannet socialrådgiver, har en diplom i pæd. psykologi og individuelle forandringsprocesser. Overskriften på hendes arbejde er at styrke de unges mentale sundhed og trivsel.

- Jeg oplever, at de unge er blevet mere og mere stressede, og det er der mange årsager til, fortæller hun og nævner konkurrencesamfundet, præstationskrav i både skole, fritidsliv og på sociale medier som typiske årsager til mistrivsel.

- De unge har store forventninger til dem selv. De vil gerne nå så meget som muligt og have så mange muligheder som muligt. Det begreb kaldes FOMO (red. Fear of missing out). I Center for Sundhedsfremme har vi netop afsluttet et kursus for unge mellem 15 og 25 år, der oplever tegn på angst eller depression. Unge der ofte har tankemylder, oplever uro, træthed eller altid er bekymrede, er målgruppen. Kurset, der har fokus på selvhjælp, tilbyder vi igen i september, fortæller Susanne de Vries.