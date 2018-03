De unge skal lære dansk i Ungdomsskolen

Unge indvandrere og flygtninge får fremover deres danskundervisning af Ungdomsskolen. Den må nemlig lave undervisning for unge både under og over 18 år. For de yngste skal undervisningen stadig foregå på Brorsonskolen.

Varde: Danskundervisningen af unge har givet mange grubler i Varde Kommune. Særligt har det været et problem, at folkeskolen i hovedreglen kun har undervist børn, der er kommet til landet, mens de har været 14-16 år. Der har været særlige forløb for unge, der er kommet, mens de er 16-17 år. Den sidste gruppe har ofte ikke kunnet nå et tilstrækkelig danskniveau, før de er fyldt 18 år. Der er tilbuddet stoppet, og flere er endt på offentlig forsørgelse.

Nu er der fundet en model, der skal løse problemet. Ungdomsskolen får ansvaret for at lære de unge dansk og opretter hold for unge fra 14-24 år. Når det er i ungdomsskolen, er lovgivningen mere fleksibel, og der kan derfor godt være en klasse, hvor der på visse tidspunkter er elever både over og under 18 år. Dermed kan der laves glidende overgange fra klasserne med de yngste til klasserne med de ældste.

- Hvis man er i gang inden det 18. år, så får man lov til at gøre tingene færdige, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.