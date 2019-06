De to specialafdelinger bliver til én skole 1. januar

En stor specialskole og -børnehave er på vej i Varde, men allerede fra januar bliver de to specialafdelinger til én skole med to matrikler.

Tistrup/Varde: Labyrinten i Tistrup og specialafdelingen på Lykkesgårdskolen vil fra 1. januar være én specialskole på to matrikler. Det vil sige, at de to afdelinger ikke længere er en del af henholdsvis Trane Skole og Lykkesgårdskolen, selvom de deler bygninger med disse to skoler. De to skoler skal sammen med en specialbørnehave, Solsikken, begge flytte ind på den nuværende Sct. Jacobi Skole 1. august 2021, men det er tidligere besluttet, at lederen af den nye specialskole og -børnehave skal ansættes allerede i efteråret. Det er i den forbindelse, at det er blevet besluttet, at det giver mening at fusionere de to specialenheder hurtigere, så den nye leder får ledelseskompetence over sine kommende medarbejdere. Det er dog besluttet, at Solsikken først kommer med i fusionen i august 2021.

Vi tænker, det giver et langt bedre flow i forhold til at få koordineret, inden man skal flytte sammen til Sct. Jacobi Skole i 2021. Så får vi ansat en leder nu, som kan arbejde sammen med personalet, og vi kan få stiftet en skolebestyrelse. Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Kræver ekstra penge Det eneste problem er, at det kræver ekstra penge. Når lederen får alle medarbejderne under sig, så stiger han eller hun i løntrin. Det giver en merudgift på 302.000 kroner. Derudover kommer, at tillidsrepræsentanter har sendt et brev, hvor de advarer mod at lave fusionen uden at bruge flere penge på ledelse. "At sammenlægge tre enheder til én vil tage en del tid fra den daglige ledelse i de nuværende tilbud. Skal processen med den nye specialenhed have chance for at blive ordentlig, skal der afsættes fornuftige ressourcer til det," skriver de i brevet. Det er politikerne enige i, så de vil bruge 309.000 kroner ekstra på en halv lederstilling. Det er altså i alt 611.000 kroner om året ekstra til ledelse.

Kræver besparelser Peder Foldager (V), formand for børn og læring, siger, at med beslutningen har politikerne i udvalget forpligtet sig på at finde pengene. For nuværende er der ikke mulighed for at få ekstra penge fra kommunekassen. Peder Foldager siger, at enten må udvalget spare på noget andet på udvalgets område, eller også skal udvalget have lov til at bruge af det rationale, der er kommet ud af at ændre på skole- og børnehavestrukturen.