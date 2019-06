De små byer må klare sig selv: Frivillige skaber selv aktiviteten

Bente Nørtoft og Lillian Vinkel Hansen er med til at få aktivitet i Krusbjerg. Foto: Morten Nielsen

Byerne Hejbøl, Lindbjerg og Krusbjerg klarer sig selv. Borgerne gør det muligt at holde gang i en meget aktiv byfest i området øst for Ølgod.

Krusbjerg/Hejbøl/Lindbjerg: Folkekirken hjalp med at gøre byfesten på Krusbjerg Stadion til noget særligt. Sognepræst Else Juul holdt gudstjeneste i byfestteltet søndag formiddag. Men ellers er de meget små byer Krusbjerg, Lindbjerg og Hejbøl øst for Ølgod ikke velsignet med så meget hjælp fra det omgivende samfund. Skal der aktivitet her, skal befolkningen selv gøre en indsats. Siden onsdag før Kristi himmelfartsdag har der været byfest for de tre byer i Krusbjerg. Her var der spisning onsdag aften med 140 deltagere, der var traktortræk Kristi himmelfartsdag med deltagere fra hele landet, der har været fest lørdag med DJ og søndag gik det løs med traktorringridning efter gudstjenesten - blot for at nævne nogle af aktiviteterne. Der er altså meget gang i den, især byernes størrelse taget i betragtning.

Præst Else Juul er glad for at komme til byfesten og afholde gudsteneste. Foto: Morten Nielsen

Det er først og fremmest frivillig arbejdskraft, der sikrer, at det kan lade sig gøre. Bente Nørtoft, 53 år, fra Hejbøl og Lillian Vinkel Hansen, 47 år, fra Krusbjerg er nogle af de ildsjæle, som gør byfesten mulig. De har begge boet i området i mere end 25 år. Bente Nørtoft arbejder på kontor og bor på et landbrug, mens Lillian Vinkel Hansen arbejder som sygeplejerske.

Bjarne Nørtoft, Bente Nørtoft, Lillian Vinkel Hansen, Jimmy Nielsen og Jacob Rossen er nogle af bogere, der bakker op om byfesten. Foto: Morten Nielsen

Mange kommer til under festen De har solgt grillmad til borgerne og til mange tilrejsende under byfesten. lsær havetraktortræk er en begivenhed, der gør det muligt at holde så ambitiøs en byfest i de små samfund. Her kommer der nemlig mange udefra - og dermed indtægter Pengene fra salget går til IF Centrum, en håndboldklub, der netop er forankret i den østlige del af Ølgod Sogn. - Jeg flyttede her til med mand i et lejet hus. Senere købte vi, og så kom børnene i skole her, siger Lillian Vinkel Hansen, som er glad for egnen. Men skolen i Lindbjerg blev lukket som kommuneskole i 2012. Det var cirka 90 elever i det sidste skoleår. Nu er der kristen friskole i bygningerne. Alt er da blevet sværere i det lille samfund. Nu skal børnene i skole i Ølgod, og når de skal til tandlæge, er det i Varde, fortæller kvinderne. Tidligere gik børnene i skole her og til skoletandlæge i Ølgod, centraliseringen har ramt. Derfor er byfesten et vigtigt samlingspunkt, og det er derfor, at Bente og Lillian har været på frivilligt arbejde som madsælgere hver dag i Kristi himmelfartsferien.

Præsten nyder at rykke ud Folkekirken giver som sagt en håndsrækning og rykker gudstjenesten til Krusbjerg Stadion denne ene gang om året. - Det er jeg rigtig glad for, siger sognepræst Else Juul, der kommer i kontakt med flere end de, der normalt kommer i kirken. Else Juul er præst i Ølgod og servicerer normalt kirkerne i Strellev, Ølgod og Bejsnap. - Vi har foruden denne gudstjeneste i Krusbjerg også en friluftsgudstjeneste i Ølgod, siger Else Juul, som er meget glad for at møde menigheden på denne måde.