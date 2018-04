De skitserer den nøgne sandhed

Karen Vendler fra Varde lærte at tegne hos en maler i Indien. Det er nu 30 år siden. - Den nøgne krop er det bedste grundlag for at lære at tegne, for der udfordres man af skygger og former. Jeg har også været til croquis hvor modellen havde tøj på, og det er ikke det samme, indrømmer Karen der sidder til venstre for underviser Lotte Kjøller. Foto: Martin Ravn

Gennem udstilling med billeder, skulpturer, croquis-event og senere på måneden oplæg med nøgen foredragsholder håber billedkunstner Lotte Kjøller at puste til den vestjyske blufærdighed.

Varde: I København har billedkunstner Lotte Kjøller mange croquis events for både kunstnere under uddannelse, for sjov til en polterabend eller som en happening i forbindelse med ferniseringer. En event hun med største naturlighed også ville præsentere i Varde på galleri vARTe. - Først da jeg, fra mit hjem på Østerbro, begyndte at lede efter en lokal croquismodel, tænkte jeg: "Hvad er det, jeg kommer over til?", tilføjer hun med et finurligt smil. " Den slags bruger vi ikke" og "det vil vi helt sikkert ikke have noget med at gøre" var svarene fra de kunstneriske kontakter som Lotte Kjøller opsøgte.

Vort samfund er en mærkelig blanding af bornerthed og frisind. Lene Søndergaard, Varde, deltager på croquiseventen

Lotte Kjøller



Yderligere information: Lotte Kjøller er 52 år, født og opvokset Køge og er uddannet kunstner hos Jeff Ibbo i København og et kunstakademi i Paris. Hun slog for alvor igennem som billedkunstner i 1995, hvor hun blev antaget på Kunstnernes Efterårsudstilling. Lotte Kjøller har malet siden hun var to år og er mest kendt for at male nøgne mennesker. Hun har eget atelier i Vanløse, er en flittig kunstner, udstiller og underviser.Billedkunstner Lotte Kjøller er leder af kunstgruppen "Det nøgne menneske" der i hele april måned udstiller på galleri vARTe, Smedegade 35 i Varde. Lotte bor i hele perioden i kunstner-boligen tilknyttet galleriet, og man er velkommen til at kigge ind og følge hendes arbejde.Yderligere information: www.lk-kunst.dk og www.varte.dk

Nysgerrigheden sejrer Men en model fandt hun. John Hilmi fra Skanderborg, der også er formand for Danske Naturister i Østjylland. - Jeg har været croquismodel før, men det er godt nok nogle år siden, så jeg er lidt nervøs, indrømmede John umiddelbart før de ti deltagere indtog deres pladser og begyndte at skitsere ham. - Croquis er fransk og betyder at lave skitser især efter nøgenmodeller. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner, fortæller Lotte Kjøller, der glæder sig over at mødet med vestjyderne indtil nu har været utrolig positivt, og slet ikke så snerpet som hun havde frygtet. - I mine første 14 dage har jeg vel gennemsnitlig haft 15 besøgende om dagen. Folk er venlige og meget nysgerrige. I forhold til København fornemmer jeg helt klart at en udstilling som denne og ikke mindst en croquis-event udfordrer vestjyderne på deres blufærdighed. Men det er også meningen, tilføjer Lotte Kjøller, der er vant til, at folk synes hun er et meget sammensat menneske.

Nøgen foredragsholder Søndag den 21. april klokken 13 holder Kim Bindesbøll Andersen foredrag i galleri vARTe om "det nøgne menneske". Han er opvokset med en konservativ opfattelse af nøgenhed som seksuel og anstødelig. I dag er han formand for danske naturister i Jylland Nord. Tilhøreren vil blive udfordret med sit syn på det nøgne menneske ikke mindst fordi foredragsholderen holder sit oplæg uden at have en trævl på kroppen.Søndag den 27. april fra klokken 15-17 er der efterfernisering og foredrag ved Lotte Kjøller