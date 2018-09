Det er på grund af sagens grovhed, at politiet har anmodet om yderligere varetægtsfængsling af en 59-årig mand fra Hurup. Det var den 57-årige Mariane Roskjær fra Tistrup, der mistede livet på landevejen nord for Struer.

Det var ved et frontalt bilsammenstød, at den 57-årige Lilly Mariane Roskjær fra Tistrup blev dræbt lørdag den 1. september. Ulykken skete på hovedvej 11 på halvøen Thyholm nord for Struer i forbindelse med, at Mariane Roskjær havde været på familiebesøg på sin fødeø, Mors.

Thyholm/Tistrup: Den 59-årige mand fra Hurup, som tidligere på måneden blev varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder, har selv indvilget i, at fængslingen opretholdes. Varetægtsfængslingen udløb mandag, men er nu forlænget med yderligere fire uger.

Den 59-årige var ved det første retsmøde ved Retten i Holstebro for kvæstet til at være til stede.Han blev varetægtsfængslet in absentia - altså fraværende - og afsonede i surrogat, det vil sige, at han var fængslet, mens han var indlagt på sygehuset. Manden har trods kvæstelserne ikke selv været i livsfare efter ulykken.

Var indlagt under første retsmøde

Bevismateriale

Kommunikationsrågiver Mette Helm fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at politiet har anmodet om yderligere varetægtsfængsling på grund af straframmen i sådanne sager. Den forlængede fængsling har ikke noget med efterforskningen at gøre, for bevismaterialet foreligger i form af en analyse af en blodprøve. Til gengæld vedrører fængslingen retshåndhævelsen på grund af sagens grovhed, oplyser Mette Helm.

Blodprøven fastslår, at den 59-årige kørte spritkørsel. Politiet vil ikke oplyse den målte promille, inden der udformes et anklageskrift. Manden er altså ikke dømt. Der mangler stadig et efterforskningsarbejde i form af afhøringer.

Forsvareren har på den sigtedes vegne givet samtykke til frivillig varetægtsfængsling i yderligere fire uger, oplyser Mette Helm.

De pårørende, det er blandt andre Mariane Roskjærs børn Niels Roskjær og Stine Roskjær, har lagt blomster ved landevejen på Thyholm, hvor Marianes liv sluttede. Det skete efter bisættelsen af Mariane Roskjær for lidt over en uge siden. Hun blev bisat fra Horne Kirke nord for Varde.