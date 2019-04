De lokale vil have mere indflydelse på nyt militært øvelsesområde

Kritikken af aftalen, der giver Forsvaret over ti procent af Varde Kommune som øvelsesområde, tager til.

Oksbøl: Først meldte undren sig. Så kom afmagten. Og nu melder vreden sig over, at Forsvaret og Naturstyrelsen uden nogen borgerinddragelse og information overhovedet indgik en aftale om, at godt ti procent af Varde Kommunes vestlige del kan bruges til øvelser.

En aftale som blev underskrevet den 24. januar og giver Forsvaret mulighed for at benytte Naturstyrelses 8.000 hektar til øvelser op til 75 dage om året. Forsvaret råder selv over 6.000 hektar i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Omvendt så overtager Naturstyrelsen forvaltningen af den meget attraktive jagt i øvelsesterrænet fra Forsvaret.

- Man har lavet en studeaftalen hen over hovedet på folk. Det kan man anstændigvis ikke være bekendt. Man burde have indgået en dialog, så lokalbefolkningen havde indflydelse, siger Hans Verner Frandsens, som bor i Vejers Strand.

Som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, så nyder Forsvaret en særlig stilling. Den skal ikke spørge folket om lov ifølge professor Peter Pagh fra JUR Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet. Som han siger:

- Da det er Forsvaret, kan man undlade det. Aftalen er en retsakt, hvor man regulerer anvendelsen af området. Jeg tror ikke, man kommer nogle vegne ved at anfægte den ret.