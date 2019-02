De kæmper for at bevare kulturhuset

Marianne Zwinge, Erich Priess og Bjarne Buhl vil gerne bevare kulturhuset som det er - og allerhelst have det udbygget. Drømmescenariet er, at intet bliver flyttet til hverken skolen eller hallen.

Nørre Nebel: Kulturhuset er ikke perfekt, men det er her, vi helst vil være. Sådan er holdningen hos Marianne Zwinge, formand for Ældre Sagen Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk, Bjarne Buhl, formand for Blåbjerg Udviklingsråd, og Erich Priess, der har været en stor bruger af kulturhuset, blandt andet som formand for to foreninger.

I sommeren 2016 kom det frem, at der er behov for en asbestrenovering på Blåbjergskolen i Nørre Nebel. Det blev foreslået at bruge 10,1 millioner på en større renovering, så alle aktiviteter i kulturhuset kunne flytte over på skolen, og så kunne kommunen lukke huset. Byrådet afsatte de 10,1 millioner i budgettet i efteråret 2016. Daværende udvalgsformand Per Rask Jensen (V) afviste, at det nødvendigvis ville betyde en lukning af kulturhuset. I december 2018 fortalte Thomas Jaap, direktør for plan, kultur og teknik i Varde Kommune, at han forventer, kulturhuset lukker og bliver solgt.

Bjarne Buhl er formand for udviklingsrådet, der bakker op om kampen for kulturhuset. Han er også medlem af sogneforeningens bestyrelse, og her er der til gengæld delte holdninger.Foto: Martin Ravn

Hvis politikerne holder fast i, at skole- og folkebiblioteket skal slås sammen, mener de, at det bibliotek godt kunne ligge i kulturhuset, der ligger lige overfor skolen. Men grundlæggende er de ikke meget for planen. De synes ikke, det virker klogt at blande avislæsende ældre og eksempelvis en hel 3. klasse, der skal have en form for undervisning i lokalet samtidigt.

Marianne Zwinge og Erich Priess mener modsat godt, at kommunen kan opnå målet. De påpeger, at der er bygninger på skolen, der ikke bliver brugt meget. Det gælder for eksempel en gymnastiksal. De mener, at det kunne rives ned.

- Det er politikerne, der ønsker at bespare. Borgerne ønsker at bevare, siger han og kommer med en sammenligning:

Baggrunden for hele processen er, at kommunen ønsker færre kvadratmeter. Bjarne Buhl har ikke det ønske.

Bliver endelig hørt

Deres største frustration er, at de har forsøgt at blive inddraget siden 2016, men de føler ikke, at der er sket noget. De fortæller, at de kun har været til ét møde, som bibliotekets leder indkaldte til, og da var det slet ikke mødets tema at diskutere fremtiden for kulturhuset. Det handlede kun om det fremtidige kombinerede folke- og skolebibliotek.

Nu har Marianne Zwinge fået et brev fra udvalgsformand Peder Foldager (V) om, at husets brugere bliver inddraget, og at hun hører mere i slutningen af marts. Samtidig har byrådsmedlem Connie Høj (V) lovet at undersøge, om der findes tegninger af, hvordan skolen er tænkt ombygget. Hun tror på, at nu kommer der til at ske noget.

- Men det var jo ikke før, vi skrev noget, der skete noget, siger Marianne Zwinge om de mange læserbreve, som forskellige, der er tilknyttet huset, har skrevet på det seneste.