De har sat sig i spidsen for den byfest, som forældregenerationen skabte

En yngre gruppe af mennesker har nu sat sig i spidsen for Ølgod Festuge og Kløverfesten. Målet er, at også yngre generationer end Charlottes fars skal med til fest. Det drejer sig foruden Charlotte om Mikael Stub, 38 år, Dorthe Thulstrup, 43 år, Helle Lorentzen, 35 år, og Karsten Møller, 40 år. Det er egentlig idrætsforeningen, der er arrangør, men gruppen er ikke specielt tæt knyttet til ØIF, som foreningen hedder.

Ølgod: - Min far tog altid til Kløverfest, siger Charlotte Bundgaard, 29 år, om et af sine barndomsminder.

Tidligere var det kæmpe stort

Der er ingen tvivl om, at der ved at være sidste udkald for festlighederne på Ølgod Stadion. Der har i de senere år været svigtende tilslutning, og det, som arrangørgruppen vil, er, at få befolkningen over 18 år rystet sammen til festugen og måske navnlig Kløverfesten lørdag.

- Tidligere blev Kløverfesten til Kløverrock, en musikfestival, men der var man nok for sent ude i forhold til Owen Luft og andre festivaler, vurderer Mikael Stub.

Der var i hvert fald ikke publikum nok.

Andre i arrangørgruppen husker tilbage på en kæmpe byfest med omrejsende tivoli og stemning. Stort set alle skulle en tur på festpladsen.

De tider er gået. Der er en masse konkurrence, når det gælder underholdning. Der er koncerter i Boxen i Herning og i Musikhuset i Esbjerg. Så det er ikke dyrt arrangement, som skal puste liv i festen. Det er deltagerne selv, der er festen.