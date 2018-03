De håber på comeback til X Factor sensation: Vestjylland leverer danserne til denne video

For nogle år siden havde et aarhusiansk band succes. Nu forsøger Asian Sensation at få et comeback med bistand fra dansere fra Varde-området.

Varde/Aarhus: To Varde-iværksættere krydser i øjeblikket fingre for, at de tre sangere i X Factor-gruppen Asian Sensation får succes igen. Det er Jeyan Jey, 31 år, der ejer firmaet City Caps i Varde, og Caroline Sander Jepsen, 23 år, der ejer danseskolen Dance Company Twenty - også i Varde - som har en finger med i spillet, når det kommer til et påtænkt comeback til de tre asiatiske sensationer fra Aarhus. Jeyan Jey har kontakt til X Factor-universet. Han var derfor den, der foreslog Asian Sensation, at Caroline Sander Jepsen skulle levere dansere til en video, som endnu ikke er udgivet. Der er dog lagt en lille smagsprøve på videoen ud på nettet. - Vi håber, at videoen vises i X-Factor, siger Jeyan Jey, som har haft skriftlig kontakt til X Factor-dommer Remee, som i sin tid var coach for Asian Sensation.

Asian Sensation Asian Sensation består af brødrene Danushan og Daneshan Thievendran Sivapatham og deres fætter Kautham Jeyakumar.Gruppen kommer fra områderne Rundhøj, Viby og Aarhus V, men har altså rødder i Sri Lanka.

Kendt i 2009 Asian Sensation blev kendt i den første udgave af X Factor i 2009 i Danmark, men er siden gledet ud. Gruppen med tre sangere med rødder i Sri Lanka skabte succes og omtale dengang. Jeyan Jey har selv rødder i Sri Lanka, og han har været med i planerne om et comeback. Han har rådgivet Asian Sensation. - Min datter Aimia går til dans i Dance Company Twenty i Varde, siger Jeyan Jey. Herved havde han kendskab til Caroline Sander Jepsens ekspertise, som, han mente, kunne bruges. - Jeg foreslog, at Caroline fik nogle dansere med fra sin danseskole i Varde, siger Jeyan Jey, der først og fremmest lever af at designe kasketter.