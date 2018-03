De gamle holdes ude af demokratisk valg til Din Forsyning

Varde/Esbjerg: De har ikke noget valg. De har bare at være kunder og lægge deres penge hos Din Forsyning, der dækker både Varde og Esbjerg kommuner.

Et monopol og et forsyningsselskab, som er ejet af borgerne i de to kommuner, og som nu møder hård kritik fra Ældre Sagen i forbindelse med valg af to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. For valget er udelukkende elektronisk og kræver NemID. Og det afholder mange ældre for at stemme.

- Det er forfærdeligt, at ældre mennesker bliver sat ud på et sidespor. Det er en trist udvikling for demokratiet, siger Marianne Zwinge, der er lokalformand for Ældre Sagen i Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk.

Ældre Sagen gør om nogen noget for at få mange ældre borgere inde på borger.dk.

- Men der er en stor restgruppe. Det er virkelig et problem. Vi prøver at påvirke politikerne, men det er håbløst, siger en opgivende Marianne Zwinge.