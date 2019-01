De frygter butiksdød: Det skulle nødig gå som i Grindsted

Ølgod: Ølgod med små 4000 indbyggere har masser af specialbutikker. Det har langt større Grindsted med små 10.000 indbyggere ikke. Der er små 22 kilometer mellem de to byer. Så der er langt fra en selvfølge, at en by som Ølgod har mange butikker.

Brugsuddeler Poul Eriksen og Casper Rudnicki, der sammen med sin kone, Pernille, ejer butikken Rebus, er imod de lokalplanforslag, som kan betyde, at Netto får lov til at bygge øst for centrum, og at Rema 1000 kan flytte sin nuværende butik fra Torvet til en placering nær Netto. Det drejer sig om området Egknudvej/Østerbro lidt øst for centrum. Rudnickis butik, Rebus, sælger blandt andet bøger og legetøj.

Poul Eriksen har sendt en indsigelse på vegne af Ølgod Brugsforening og specialbutikker på Torvet i Ølgod.

- Det er specialbutikkernes fremtid, der bekymrer mig, siger Poul Eriksen, der selv handler med dagligvarer i SuperBrugsen lige ved siden af Rebus på Torvet.