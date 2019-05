De er nogle dejlige vildsvineunger. Men de skal ikke være her, mener Eva Kjer Hansen.

Henne By: Det var Allan Jylov, som torsdag omkring klokken 17.00 observerede et vildsvin med unger i haven. Det drejer sig om en sommerhushave i Henne By på den jyske vestkyst.

Allan Jylov driver Henne Mølleå Badehotel, og hans samlever er Eva Kjer Hansen (V), der er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Parret opholder sig meget i sommerhuset på grund af Allans arbejde.

Eva Kjer Hansen lagde derpå billeder på Facebook af vildsvinene.

- Det siger mig, at jægerne skal være opmærksomme, siger Eva Kjer Hansen.

Hun havde ikke forestillet sig, at vildsvin ville komme så tæt på bebyggelse og mennesker ved højlys dag.

Eva Kjer Hansen synes også, at det nogle dejlige vildsvineunger, som hendes mand har foreviget, men der er store økonomiske interesser på spil, når det kommer til svineproduktion. Vildsvinene kan få afrikansk svinepest til at sprede sig.

Synet af vildsvinene i haven bestyrker hende også i, at vildsvinehegnet ved grænsen er en nødvendighed, men at det ikke kan stå alene.