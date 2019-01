De er skøre de hollændere

Nysø/Roust: Der blæste en kvart pelikan, da alle børnenes Tigermand, fra sommerens Open Air for børn, tirsdag hoppede i Nysø sammen med hundrede andre.

Hvor mandagens duk i Hvidbjerg kulminerede med det kolde gys, var vandet tirsdag næsten en befrielse.

Selvom vandet i søen var koldere end havet virkede alle lettede - fordi badegæsterne inden badet var kølet til istapper, med ti minutters opvarmning i badetøj i isnende vind.

- Det er en dansk tradition at vinterbade nytårsaftensdag. I Holland gør vi det nytårsdag, sagde Richard Morel.

Han kom til Danmark for 20 år siden, og igennem ham blev dukkerten tirsdag til både en ny nytårstradition for alle, og en mulighed for områdets hollændere til at ses. For mange andre blev det en mulighed for at afprøve den lokale interesse for den nye, varme dille: Vinterbadning.