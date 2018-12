Datter og far vil have unge til halfest: Det skal ikke være så pædagogisk

De unge skal holde fest på egne præmisser. Måske er det en ny generation af halballer, som de helt unge introduceres for lørdag aften.

Tistrup/Horne: Ditte Kristiansen fra Horne er 12 år, og hun synes, at der mangler nogle fester for unge. Hun er den direkte grund til, at der lørdag klokken 19.00 er fest for de unge på mellem 12 og 16 år - et såkaldt Hyper Party i sportshallen i Tistrup. - Jeg syntes, at der manglede noget, nu da Beach Party er væk, siger Ditte Kristiansen, der går i 6. klasse på skolen i Horne. Beach Party var nogle arrangementer i Varde Fritidscenter i en årrække for de unge. Far er Søren Kristiansen, 47 år, som til daglig arbejder som socialfaglig medarbejder i Varde Kommune. Han vil gerne være med til at arrangere fester for de helt unge, og det er en meget ambitiøs fest, som afholdes lørdag med DJ's fra Randers. - Det er Hodde-Tistrup Hallen, der påtager sig den økonomiske risiko, siger Søren Kristiansen, som så til gengæld stiller med en række frivillige forældre.

Enhedpris Det koster 70 kroner at komme ind. Der er enhedspris på alkoholfrie drinks - 20 kroner. Et eventuelt overskud går til VestJysk Lan. Formålet er nu ikke at skabe overskud.

Ditte Kristiansen synes, at der mangler et sted, hvor de meget unge fra Varde Kommune kan mødes og danse. Foto: Morten Nielsen

Ikke så pædagogisk Far Søren lægger ikke skjul på, at festen ikke skal være vildt pædagogisk med en masse aktiviteter for de unge. De skal have lov til at danse og hygge sig på egne præmisser. - Vi har forberedt nogle drinks fortæller han. Det er en brandbil uden Jägermeister, og også alkoholfri piña colada for nu at tage nogle eksempler. - Vi holder øje med de unge på matriklen.

Ditte Kristiansen fik ideen til det bal, som nu bliver afprøvet. Foto: Morten Nielsen

De aner ikke hvor mange der kommer Ditte selv har været til skolefester, klassefester og ture med fodboldklubben. Hun har aldrig været til fester eller på ture, hvor de unge drikker alkohol. Hun har kun lige smagt fars piña colada på charterferie. - Jeg ved ikke, hvor mange der kommer. Men vi holder en forfest i morgen, siger Ditte. Hun har venner fra andre byer - blandt andet gennem fodboldture og idræt. - Der er plads til mange i hallen. Vi håber, at de kommer fra hele Varde Kommune, siger Søren Kristiansen. Som ung gik han selv til halbal, og han synes faktisk, at det er synd og skam, at disse baller er væk. Han udelukker ikke, at arrangementet bliver starten på halballer - måske både baller for dem under 16 år og også baller for dem over 16 år. I 2020 må nattelivet Varde by nemlig ikke længere lukke unge mellem 16 og 18 år ind på diskotekerne, for da udløber de nuværende bevillinger.