Datter fandt mors ferieflirt fra Varde: - Hun kunne ikke få ham ud af hovedet

De var på vej hjem fra camping begge to, da de fik kontakt og et godt øje til hinanden. Dumt tidspunkt. Men det har datter nu rettet op.

Varde/København: Hvad gør man, når ens mor bliver ved med at snakke om ham manden, hun mødte i et kort, men magisk øjeblik på en campingplads på Djursland for over en måned siden? Den situation stod Julia "Julle" Sørensen fra København i. Hun er 28 år og først i juli var hun og mor, Lena Sørensen 55 år, på Hestehavens Camping i Fjellerup Strand på Djurslands nordkyst.

- Det var tre dage før, vi skulle rejse, at mor sagde, at hun havde fået øje på en mand, siger Julle Sørensen, som nu misforstod, hvilken mand der var tale om.

Julle lægger ikke skjul på, at mor og datter har et tæt venindeforhold, og at det lå lidt i luften, at Julle skulle forsøge at bringe dem nærmere. Julle er god til den slags. Men det blev ikke til noget på grund af misforståelsen. Det gad Julle ikke.

Først på det strategisk dårligste tidspunkt, da mor og datter var ved tjekke ud, gik det op for Julle, hvilken mand det var, at mor Lena mente. Han var også ved at tjekke ud. Julle fik det ordnet, så de tre fik en rygepause sammen.

- Min mor blev helt forfjamsket og fik ikke sagt noget. Men vi fandt dog ud af, at manden er fra Varde, arbejder i forsvaret og har delebørn, siger Julle Sørensen.