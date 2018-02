Danskere gider ikke arbejde for Kim og hans mink

Kim Jensen i Rousthøje kan ikke få danske elever eller danske medarbejdere til sin minkfarm overhovedet. Og nu bliver det et krav - så hvad gør han så? Janis Romanovs er egentlig fra Letland, men for Kim er han dansk, fordi han taler dansk og er dansk indstillet. Foto: Chresten Bergh

Kim Jensen vil bare så gerne have danske medarbejdere. For sin minkfarms fremtids skyld, og så han har nogen at snakke med i frokostpausen. Men han får ingen ansøgninger.

Roust: Engang havde han en fremtid som fodboldspiller for EfB, men så satte et brækket ben en stopper for karrieren, og så blev det alligevel til mink. - Det var der ingen, der havde troet, siger Kim Jensen og griner. For ti år siden overtog han den minkfarm, hans farfar grundlagde i halvtredserne, og som han er opvokset på. Med 4000 avlstæver, hvilket svarer til et behov for tre-fire fuldtidsansatte. - Jeg kan bare ikke få danske medarbejdere, siger han og fortsætter: - Jeg har haft et opslag på Kopenhagen Fur i et års tid, og jeg har også haft rigtig mange ude fra Jobcentret. Men jeg søger nogen, der virkelig vil det med mink, og som ikke bare er i det for pengenes skyld.

Nye krav Fra nytår skal alle virksomheder over en vis størrelse tage praktikanter efter en ny ordning, AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Begrundelsen er at sikre tilgang af faglærte medarbejdere.



Kim Jensen har været på ordningens hjemmeside og beregnet, at han skal tage en praktikant årligt. Gør han det ikke, får han en bod på cirka 27.000 kroner.



AUB-kravet presser ham yderligere, for han får i forvejen ikke ansøgere, hverken til job eller som elever på mink-uddannelsen.

"Dansker" er noget med indstilling I mellemtiden løber farmen rundt med hjælp fra hans kone, men hun har uddannet sig til pædagog og skal ikke blive ved med at arbejde hjemme. Så er der hans far, der selv har nogle af avlstæverne på farmen, og Janis. - Janis er fra Letland, men for mig er han dansker. Det drejer sig ikke om, hvor man kommer fra, men om indstillingen, og om at man vil det her. Janis har været i Danmark i ti år og bor nede i Rousthøje med sin kone og to børn. Jeg har absolut intet imod udlændinge, men vi skal kunne snakke sammen, siger han. Kim Jensens oplevelse er, at det er blevet endnu vanskeligere at få dansk arbejdskraft siden den store medieomtale på tv for fire-fem år siden om misrøgt på minkfarme. - Jeg kan sagtens få udenlandsk arbejdskraft. Det er jo dét, mange minkfarmere har. Jeg har absolut heller intet imod udlændinge, men for at være her, skal de tale dansk og de skal bo her og ønske at blive her. Fordi vi jo hele tiden udvikler avlen, og det snakker vi om og lægger planer for sammen, siger Kim Jensen.

Pelseri Kim Jensens minkfarm hedder Sol-Eng Mink.Farmen har eget pelseri, og pelser også for andre.



Han har selv 25.000 mink, der bliver pelset, og pelser i alt 100.000 mink.



Mens der pelses, arbejder 18-20 mand fra 05 morgen til klokken 17, og Kim Jensens svigermor sørger hver dag for varm mad.



Arbejdskraften er venner og bekendte, der bruger ferie på at tage fat.



Der pelses i cirka seks uger, fra begyndelsen af november til lige før jul.

Fælles planer for avlen Janis Romanovs er et smut forbi. Han skal til skole hjem-samtale om et øjeblik. Hans ældste datter og Kim Jensens yngste går i samme klasse på Næsbjerg Skole. - Det er et fint job, og jeg kan godt lide at arbejde med dyrene, siger han. Han er 28 år og har arbejdet med mink, siden han kom til Danmark for ti år siden. - Vi lægger hele tiden planer for avlen og snakker om, hvilke farver vi skal gå efter, siger han. Han har taget en af de store avlshanner ud af sit bur. Den ser nuttet, blød og bamset ud, indtil den angriber handsken, der holder den fast, med syleskarpe tænder.