Dansk Industri: Trøst til Varde Kommune

Varde: Dansk Industri står hvert år bag en storstilet måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

I år gik den helt skæv for Varde. Kommunen rutsjede ned fra plads nummer 21 til nummer 46. Alligevel vælger Dansk Industri selv at sende en pressemeddelse ud under overskriften: "Erhvervslivet: Varde er blandt de bedste til at forberede de unge til erhvervslivet".

Overskriften dækker over, at Varde, i underkategorien karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, blev nummer tre og at Varde samlet i delkategorien uddannelse blev nummer seks.

- Vi fokuserer på det, kommunerne gør godt. Så løfter vi lige pegefingeren og siger, at der er måske noget, der kan løftes efterfølgende. Jeg kan love dig, det er ikke for at skubbe noget ind under nogen stole, siger chefkonsulent Johan H. Pedersen, Dansk Industri.

Det kunne se sådan ud?

- Ja, men når vi laver vores presseudtalelse tager vi altid fat i det positive. Og lige præcis i forhold til Varde er en af de ting, vi naturligt fokuserer på, at forberede de unge til at blive arbejdskraft i vores virksomheder. Fordi vi jo ved, at der bliver mangel på arbejdskraft i det vestjyske.