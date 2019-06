Dansk Folkeparti er mere end halveret i Varde Kommune

Venstre og Socialdemokratiet

Ved seneste valg var Vardekredsen, der består af samme område som Varde Kommune, den eneste kreds, hvor Venstre var størst i Sydjyllands Storkreds. Alle andre steder var det Dansk Folkeparti.

Denne gang cementerer partiet sin position som det største parti og går frem til 35,1 procent. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint.

Hvis vælgerne har stemt lokalt, så kan det forøge Claus Christensens chancer for at komme i Folketinget. Det kræver dog også et godt valg i hele storkredsen, for det kræver formentlig, at Venstre får seks mandater i Sydjylland, hvis Claus Christensen skal have en chance.

Også det andet store parti, Socialdemokratiet, har haft en god aften lokalt. Socialdemokratiet får 22,4 procent, og det er en fremgang på 3,7 procentpoint.