Dansens Dag på Varde Torv den 26. april

Varde: Torsdag den 26. april markeres den internationale Dansens Dag i Varde med et arrangement på Varde Torv. Her indleder Caroline Sander kl. 16.30 med en funkserie med alle de børn seks-ni år, der har lyst til at være med. Herefter følger et varieret program af forskellige danse på tværs af kulturer, aldre og helbred.

Lene Kristiansen og hendes Dans med Parkinson, Multietnisk Forening viser kurdisk dans og Hot Stuff Dance Studie deltager. Kom og Dans, linedancerne, Hit Fit Dance, Dance Company Twenty og folkedanserne fra Varde er som altid på pletten og klar til at vise, hvad de kan og lære fra sig, hvis man skulle have lyst til at være med.

Kl. 18.50 byder Varde Bibliotek ind med den professionelle danseforestilling "Body Parts", som er en humoristisk gyser for børn og deres familier. Dansen handler om to søskende, der ikke kan sove.

Det hele foregår fra kl. 16.30 til 21 i forbindelse med Late Night med Western-tema og gratis hvedeknopper. Varde Bibliotek, DGI Sydvest Dans & Musik samt Kultur og Fritid arrangerer.