Danmarks vestligste madsted: Familien har stået sammen om spisestedet siden mor døde

Blåvand: Det er omkring 12 år siden, at Helge Knudsen, 57 år, skiftede spor i arbejdslivet. Han var tidligere depotbestyrer på Polar Is i Esbjerg. Konen Nancy havde forpagtet Sandkassen, "sidste madsted før England", som stedet ynder at kalde sig. Sandkassen er spisested og ishus cirka en kilometer fra Blåvandshuk Fyr - Danmarks vestligste punkt.

Men Nancy døde af kræft efter at have været forpagter af Sandkassen i cirka et år. Midt i sorgen var der et lyspunkt, nemlig tvillingedøtrene Tanja og Maja, som dengang var 18 år. De overtog ganske enkelt arbejdet i grillbaren, så Helge fortsat kunne passe sit job som depotbestyrer.

Den dag i dag giver Tanja Knudsen ofte en hånd med i grillen, og i denne påske har far og datter arbejdet sammen i cirka ti timer om dagen. Det er i øvrigt den bedste påske nogensinde, hvad angår omsætning i Sandkassen.