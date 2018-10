Danmarks Naturfredningsforening: Selvfølgelig har landbruget haft indflydelse på katastrofen ved Filsø

Ifølge Landbrug & Fødevarer fastslår en ny rapport fra Københavns Universitet, at det ikke var næringsstoffer fra landbruget, der tog livet af cirka 80 tons fisk i Filsø denne sommer. Denne konklusion er Danmarks Naturfredningsforening uenig i, og en seniorrådgiver mener ligefrem, at landbruget ''selvfølgelig'' havde indflydelse.

Fiskedød: En ny rapport fra Københavns Universitet konkluderer det modsatte af, hvad Landbrug & Fødevarer påstår. Det mener Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge Landbrug & Fødevarer konkluderer rapporten, at det ikke var næringsstoffer fra landbruget, der var skyld i den massive fiskedød i Filsø denne sommer. Men det er Danmarks Naturfredningsforening uenige i.

- Københavns Universitet konkluderer, at iltsvindet skyldes organisk materiale, der er er kommet fra det drænede opland til søen. Størstedelen af søens opland er landbrug. Med andre ord er der meget stor sandsynlighed for, at det organiske materiale, som er endt i søen og har skabt det omfattende iltsvind, især kommer fra de omkringliggende drænede landbrugsarealer, skriver Lisbet Ogstrup, der er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, i en mail til JydskeVestkysten.

Fredag mente Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, at rapporten burde føre til selvransagelse hos Danmarks Naturfredningsforening, da den ifølge ham uden belæg havde gjort landbruget til den store synder i Filsø-sagen. Naturfredningsforeningen mener, at Hvidtfeldt fralægger sig ansvaret.

- For Danmarks Naturfredningsforening er det afgørende, at vi ikke ender i en så stor naturkatastrofe igen. Og det ærgrer mig, at Landbrug & Fødesvarers viceformand fralægger sig ethvert ansvar. For selvfølgelig har den kraftige dræning af landbrugsarealerne ved Filsø haft indflydelse på omfanget af katastrofen ved Filsø, skriver Lisbet Ogstrup i e-mailen til JydskeVestkysten.