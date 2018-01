Dancenter A/S køber Admiral Strand Feriehuse

Vestkysten: DanCenter har per 1. januar købt Admiral Strand Feriehuse, der har cirka 700 feriehuse og kontorer i Lønne, Henne, Blåvand, Hune/Blokhus og på Fanø. Købet betyder, at DanCenter under paraplyen af de tre brands - DanCenter, Danland og Admiral Strand - nu tilsammen kommer til at udleje cirka 8.200 feriehuse og ferielejligheder i Danmark. DanCenter er den næststørste udlejer af ferieboliger i Danmark. - I et meget konkurrencepræget marked, hvor digitalisering, distribution og internationalisering er nøgleord gør volumen og udvalg en afgørende forskel. Særligt på Vestkysten har DanCenter længe haft stor succes og været på udkig efter det rigtige supplement til den eksisterende husmasse, siger CEO i DanCenter Steen Seitner i en pressemeddelelse.