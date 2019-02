Dahl og Wilbek fornøjede

Varde: Fra hver sin verden talte Lisbet Dahl og Ulrik Wilbek om troen på talent ved årets aftenskoleevent, der havde samlet 260 deltagere og var arrangeret af Varde Aftenskoleråd.

Lisbet Dahl kunne slet ikke vente, så straks hun fik microporten på, sprang hun op på scenen og talte med publikum.

Lisbet Dahl fortalte om tiden fra barndommen, om altid at have fulgt rådet fra hendes mor "følg din intuition, gør det du har lyst til at gøre" - om livet med flere mænd og som fjerde generation som enebarn.

Efter en frokost og et kig på kunsten kom Ulrik Wilbek på podiet, hvor han gennemgik sit CV fra tiden som lærer, som træner for et stort antal af håndbolddamer og -herrer, som landstræner og de mange medaljer, otte skrevne bøger og senest som borgmester i Viborg.

Ulrik Wilbek fortalte, at grunden til at han havde succes var, at han havde empati, havde interesse for mennesker, var nysgerrig og god til at lytte samt brugte det han lyttede til, til at lave det han laver.