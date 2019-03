Dagli´Brugs i Agerbæk bliver til Fakta

Agerbæk: Dagli'Brugsen i Agerbæk skal være en Fakta.

Det har Foreningen Kvickly, der ejer butikken, besluttet. Beslutningen skyldes en analyse af handelssituationen i Agerbæk, hvor Dagli'Brugsen og Din Købmand ligger skråt overfor hinanden.

Efter en ombygning og modernisering forventes det nye lavpris-supermarked Fakta i Agerbæk at holde åbningsfest den 9. maj.

- Det vil styrke den samlede handel i byen, at vi får et lavprissupermarked som Fakta frem for Dagli´Brugsen, siger direktør Michael Thygesen, Foreningen Kvickly Varde i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

- Vi har fået udarbejdet en markedsanalyse og kan se, at der bliver lagt meget handel uden for byen. I dag er der to butikker, der konceptuelt kan nogenlunde det samme. Ved at åbne en Fakta får vi to forskellige koncepter, der langt bedre kan supplere hinanden og få flere til at handle i byen.