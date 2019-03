Sig: Mandag morgen klokken 02.22 på Vardevej begik en ukendt mand hærværk mod Dagli' Brugsen i Sig. Her sprøjtede en yngre mand i mørkt tøj med gul farve teksten "1312" på facaden. Teksten står formentlig for " All Cops Are Bastards" efter numrene i alfabetet. ACAB.

Hærværket blev overværet af nabo, der lige var ude for at ryge en cigaret. Efterfølgende fandt politiet flere spraydåser på stedet. Men gerningsmanden var væk. libra