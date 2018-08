Dagens vinder i sommerkonkurrencen valgte landbruget fra

Henne/Tistrup: I sommerkonkurrence 20 skulle læserne gætte, ved hvilken attraktion Peder Kristensen arbejder. Det rigtige svar er Minigolf i Henne, som er en del af campingpladsen.

Thorkild Dam har vundet selvvalgte varer fra Varde Ådal Lam til en værdi af 200 kroner, og han deltager samtidig i konkurrencen om et Panasonic fladskærms-tv til en værdi af 6499 kroner fra Radio og TV-Gården Tistrup.

63-årige Thorkild Dam var oprindeligt landmand. Han fortæller, at han ikke fik købt jord nok, inden jordpriserne begyndte at stige.

I 2000 begyndte han ved siden af landbruget at arbejde hos Ellepot i Esbjerg, hvor han stadig arbejder. Virksomheden sælger dels maskiner til gartnerier og dels tør spaghnum i papirspotter.

I 2005 stod han over for et valg. Hvis gården skulle være økonomisk bæredygtig, så skulle han investere. Men han kunne også sælge, flytte i hus og leve af arbejdet på virksomheden i Esbjerg. Han valgte det sidste. I dag bor han i hus i Tistrup med sin kone.