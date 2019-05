Ansager Skole vil de kommende år have færre penge at drive skole for, fordi et større underskud skal afvikles. Forældre foreslår, at skolen får mere tid, så økonomien bliver mindre stram.Arkivfoto: Martin Ravn

Kommunen har også et ansvar for, at der er oparbejdet gæld på Ansager Skole. Derfor bør kommunen ikke kræve, at medarbejdere og elever skal betale hele prisen over tre-fire år, mener forældrerepræsentanter.

Ansager: "Vi savner en anerkendelse af politikernes formelle ansvar for skolelederen, således at børn og medarbejdere ikke skal betale hele denne regning på tre-fire år." Sådan står der i en pressemeddelelse fra skolebestyrelsesformand Kitty Gamkinn på vegne af alle forældrene i Ansagers Skolebestyrelse. Forældrene finder det ikke rimeligt, at der skal ske forholdsvis hårde besparelser på Ansager Skole, fordi der er oparbejdet et underskud på 16,5 procent af skolens budget i 2018. Anerkender I, at I har ansvaret for skolelederen og dermed også har ansvaret for den økonomi, som han har bragt skolen ud i? - Jeg synes ikke, man kan stille det sådan op, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er mange parter i den her sag. Men jeg tænker, at hvis forældrene er utilfredse med den redningsplan, der er lavet, så må vi tage en drøftelse af det, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Underskud på Ansager Skole Ansager Skole overfører et underskud på 9 procent af budgettet i 2017 til 2018.

Selvom underskuddet er alt for stort i forhold til Varde Kommunes retningslinjer, så vokser det i løbet af 2018. Der er overført et underskud på 16,5 procent af budgettet fra 2018 til 2019.

Den nu tidligere skoleleder fratræder ved årsskiftet. På det tidspunkt forlyder det, at det er en gensidig aftale.

I JydskeVestkysten onsdag siger udvalgsformand Peder Foldager (V): "I Ansager er det ikke nogen hemmelighed, at skolelederen blev opsagt." Han siger også, at det ikke udelukkende skyldes økonomi.

Ønsker afdragsfrihed JydskeVestkysten har talt med Kitty Gamkinn, der ønsker, at JydskeVestkysten hovedsageligt citerer fra pressemeddelelsen, da det er en tekst, som alle forældrerepræsentanter har godkendt. I denne pressemeddelelse foreslår skolebestyrelsen, at politikerne giver skolerne afdragsfrihed, som det netop er sket i Odder. Det vil sige, at skolerne selv kan bestemme, hvor lang tid de skal bruge til at afdrage deres underskud. Peder Foldager vil ikke kommentere eventuelle løsningsforslag i pressen.

Ok med længere tidsfrist Politikerne i Udvalget for Børn og Læring blev på sidste møde orienteret om en redningsplan for økonomien på Ansager Skole, hvor skolens underskud bliver afviklet i løbet af tre-fire år. Skolechef Karen Mortensen siger, at de "tre-fire år" har været Ansager Skoles bud på, hvor lang tid det tager at afvikle gælden. Det er ikke hende, der har fastsat den tidsfrist. - Hvis der er nogle ting, der gør, at det kan simpelthen ikke klares på tre-fire år, så snakker vi om det. Bare vi kan se, at der bliver arbejdet med det, siger hun.