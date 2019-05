Da kirketyv slap ud, plyndrede han endnu en kirke for en kvart million kr.

Fåborg/Varde/Årre/Janderup: Manden, der i sensommeren blev taget for at lave indbrud i kirker på Varde-egnen, blandt andet i Fåborg, Årre og Janderup samt kapellet i Varde, fortsatte sit mønster efter endt afsoning.

Den 43-årige, som dengang boede i Esbjerg, blev idømt et års fængsel. Her skulle de tre måneder afsones, mens de ni måneder blev gjort betinget. Han blev altså hurtigt sluppet ud i friheden.

På fri fod fortsatte kirketyven med at bryde ind og stjæle værdier fra kirker. Han blev i sidste uge dømt for et indbrud i Vær Kirke ved Horsens. Han var også mistænkt for et indbrud i Sdr. Bjert Kirke ved Kolding, men det blev han ikke dømt for.

Han blev i efteråret dømt for ti tilfælde af indbrud og indbrudsforsøg i forskellige kirker i Vestjylland. Også et forsøg på indbrud i kapellet, kendte retten ham skyldig i. Han blev også dømt for andre indbrud, som ikke omfatter kirker.