DN: Det er gratis at lave ulovligheder i Varde

Plan- og teknik har valgt ikke at prioritere oprydningen af knap 300 overtrædelser af Naturbeskyttelsesloven. Så med de afsatte midler vil kommunen først have lovliggjort forholdene i 2032.

Varde Kommune: Naturstyrelsens omfattende naturtjek i årene 2011-2013 afslørede landet over store uregelmæssigheder mellem virkeligheden og så det, der skulle være et naturbeskyttet område. I vid udstrækning er det landmænd, der ulovligt har opdyrket naturbeskyttet jord.

Også i landets geografisk femtestørste kommune, Varde Kommune, er der langt over 300 sager, som Varde Kommune er ansvarlig for. Det er kommunen, der har tilsynspligt med, at Naturbeskyttelsesloven overholdes.

Men da Udvalget for Plan og Teknik ikke ønsker at prioritere en håndhævelse af loven, hvilket ellers er aftalt med både Miljøministeriet og KL, så vil der gå 14 år, inden Varde Kommune er færdig med at behandle de mange sager. Altså i år 2032.

Det falder i den grad Merete Vigen Hansen, lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, for brystet.

- Det er en dårlig beslutning. Så er det en gratis omgang at lave ulovligheder, siger Merete Vigen Hansen.

Årsagen til den lange sagsbehandlingstid er mangel på penge inden for fagområdet plan og teknik. Og udvalget ønsker ikke at tage penge fra andre områder.

- Vi får hele tiden at vide, at der ikke er penge. Der skal være penge nok til at forvalte lovgivningen, siger Merete Vigen Hansen.