DM til gokartkører

Tistrup: Det endte i weekenden med en sejr og DM-titlen i Cadett Mini til gokartkører Noah Meyer Jøker Eg fra Tistrup.

Noah Meyer Jøker Eg havde hele weekenden god fart, og der var overskud i teamet til at eksperimentere med setup af kart i de indledende kvalifikationer. Det regnfulde vejr gjorde det for nogle af konkurrenterne ret vanskeligt at komme rundt på den glatte bane, men Noah havde det ifølge en pressemeddelelse som en fisk i vandet.

Finalen startede han således i pole position, men efter en halvsløj start kom han ud af første sving som nummer 4. Han fandt dog hurtig rytmen, og allerede på anden omgang kunne jagten gå ind på den førende. På fjerde omgang satte Noah angrebet ind og gik i førerposition. Her blev han heatet ud. At vinde DM er en kæmpe drøm for Noah og har også været det store mål for 2018. I denne sæson har han fået ni sejre i ti løb og en enkelt tredjeplads.

Om to uger skal han køre om det jysk/fynske mesterskab på banen i Søndersø.