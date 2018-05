DM i Pighvar ved Vejers Strand hiver rekordmange lystfiskere i land

Der er tilmeldt 210 deltagere til DM i Pighvar, som Vejers Venner afvikler for tredje gang på lørdag. Fiskeauktion klokken 11.30 og mulighed for at klappe en pighvar ved Strandhotellet.

Vejers Strand: Interessen for at fange en pighvar vil ingen ende tage. Det mærker Vejers Venner, der på lørdag for tredje år i træk afvikler DM i Pighvar på Vejers Strand. Der er tilmeldt 210 lystfiskere til DM i Pighvar med præmier på over 15.000 kroner. - Det går fuldstændig fantastisk. Det er vi selvfølgelig meget stolte og beærede over, siger Peter Nielsen fra pighvarudvalget under Vejers Venner. Pighvarudvalget har selv været med til at gøde interessen for pighvarfiskeriet og holdt i september i fjor et kursus med Frank Sjøgreen på det nu lukkede Strandhotellet. Knap 100 kom. Og i lørdags holdt de for 35 deltagere endnu et pighvarkursus på Vejers Strand med Frank Sjøgreen, der er dommer i konkurrencen. Men kan det ikke blive for stort, så I løber tør for strand? - Vi løber ikke tør for strand. Det mest ideelle er at gå langs stranden, siger Peter Nielsen, der i sin tid fik idéen til det, der er blevet DM i Pighvar.

DM i Pighvar Der er indskrivning i teltet på p-pladsen ved Strandhotellet i Vejers lørdag fra klokken 7.00. Selve konkurrencen begynder klokken 8.30 og slutter klokken 15.30 med efterfølgende præmieoverrækkelse.Vinder af DM i Pighvar er den, som fanger den største pighvar. Der er også præmier til den, der fanger flest pighvar og flest fisk af andre arter.



Arrangør er Vejers Venner, der hører under Grundejerforeningen Vejers Strand.