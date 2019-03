DGI lægger gymnastikhold sammen

Ølgod: Denne sæson bliver den sidste med DGI's juniortræningshold (JTH) i Ølgod. Med godt 40 unge gymnaster på holdet i år, er det for få til at fortsætte.

- Vi vælger at slå holdene sammen. Vi vil gerne have, at det er forholdsvis store juniortræningshold, for det giver noget andet i forhold til de små foreningshold, hvor man typisk er 20 gymnaster, så er det bare anderledes at være 70 på gulvet sammen, siger Gitte Søndergaard, der er idrætskonsulent i DGI Sydvestjylland, og tilføjer:

- Vi vil gerne sikre kvaliteten.

Når holdet i Ølgod lukker, henviser DGI i stedet de unge, der er fra cirka 12-17 år, til de to hold, der træner i Bramming og Outrup.