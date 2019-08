Connie Hedegaard kommer til Varde

Fra år, hvor alle tiltag virkede som at slå i en dyne, er der for alvor kommet skred i klimakampen. Det fortæller den tidligere klimakommisær i EU, Connie Hedegaard om den 18. september.

Varde: Connie Hedegaard tror på, at det nytter noget, og det er derfor, hun holder foredrag, i Varde den 18. september. - Folk ved jo efterhånden godt der er en klimaudfordring, så jeg vil fokusere på, hvad vi skal gøre, og hvad vi kan gøre. Vi skal væk fra at skamme os og slå hinanden i hovedet til gengæld skal vi komme med bud på, hvad vi kan gøre, så det virker, siger hun. Connie Hedegaard har gjort klimakampen med i forreste frontlinje, siden hun i 2004 blev miljøminister og sidenhen klima- og energiminister for Det konservative Folkeparti. I 2009 var hun minister for FNs klimakonference i København og fra 2010 til 2014 var hun EU klimakommisær. Nu sidder hun i en stribe bestyrelser, blandt andet som formand for den grønne tænketank Concito, og det er på den baggrund, hun er inviteret til Varde af FOF og Varde Bibliotek for at fortælle om klimakampen.

Blå Bog Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito, formand for bestyrelsen i Berlingske Medier og formand for bestyrelsen ved Aarhus Universitet.

2010-2014: EU klimakommisær

2004-2010: Miljøminister, afløst af minister for nordisk samarbejde og derefter klima og energiminister. Også minister for FNs klimakonference i København i 2009.

1990-2004: journalist ved Berlingske Tidende, chef for radioavisen, vært på Deadline.

1984-1990: Folketingsmedlem for Det konservative Folkeparti. Blandet andet som politisk ordfører for partiet.

Uddannet journalist.

Det nytter Nytter det noget? - Vi kan jo se, at danskerne de seneste fem år hvert år har spist mindre kød end året før. Ikke fordi vi ikke må spise kød, men fordi mange os af er blevet opmærksomme på, at rødt kød er værre for miljøet end svin, som er værre end kylling, der er værre end fisk og grøntsager er allerbedst. Vi er helt af os selv begyndt at handle, siger Connie Hedegaard og fortsætter: - Og det samme med madspild. Jeg tror, at mange mennesker er blevet meget mere opmærksomme, på hvad vi smider ud.

Afmægtighed ændrer ingenting Man kan også vende klimaet ryggen, fordi det er så uhyggeligt? - Det er jo alvorligt, men afmægtighed kan vi ikke forandre tingene med. Mennesker har tidligere stået på randen af katastrofer. Jeg er gammel nok til at huske frygten for hullet i ozonlaget i halvfjerdserne, men det vi fik løst. Så ved jeg godt, at klimaproblemet er meget mere kompliceret, men vi har faktisk fået en Parisaftale og en global aftale og pensionskasserne og de store kapitalfonde er begyndt at forstå budskabe og flytte investeringer fra sort til grønt - og så sker ændringerne på den store klinge. Bliver du aldrig ramt af frygt for om vi kan nå det? - Jeg er nok mere sådan et handlingsmenneske. Jo mere, man ved, jo mere forstår man alvoren, men mit gemyt er samtidig sådan, at så må vi gøre noget ved det.

Nu rykker erhvervslivet - Det tager så længere tid, end jeg synes, det burde, men omvendt, så kan jeg se nu, at det vi sad og talte om i Grønland med de første miljøministre for 14 år siden, det er blevet virkelighed nu - vi har faktisk fået en global aftale. - Når jeg tænker, det går for langsomt, hjælper det at zoome lidt ud, for så kan jeg se, at det rykker. Det store erhvervsliv har forstået budskabet. Danish Crown og Arla, har begge besluttet at de vil være CO2-neutrale i 2050 og Volkswagen har meddelt, at den sidste fossil-bil kører ud fra fabrikken i 2033-2034. Så vil verdens største bilproducent ikke producere benzin og dieselbiler længere.

Grønt er blevet billigst For bare fire-fem år siden havde Connie Hedegaard ikke selv troet, Volkswagen ville melde så entydigt ud så tidligt, men, efter år, hvor det har set ud som om at alle initiativer nærmest var nyttesløse, har forbrugernes adfærd og billigere grønne alternativer ændret billedet. - Tag et land som Indien, hvor der stadig bor 350 millioner mennesker uden elektricitet. For få år siden ville premierministerens billigste løsning på den udfordring være kulkraftværker. I dag er vedvarende energi langt billigst, siger Connie Hedegaard.