Cirkus skal pille sine plakater ned - de hænger for lavt

Varde: Regler gælder for alle - både politikere og cirkus. Efter en række folketingskandidater i sidste uge blev bedt om at pille plakater ned, der hang ulovligt, har Cirkus Arena nu fået samme besked, fordi nogle plakater hænger 10 centimeter for lavt på lygtepælene.

Det er Cirkus Arena, der selv oplyser om beskeden fra kommunen i en pressemeddelelse. Her er der ingen forståelse for, at cirkusset skal overholde reglerne, for Cirkus Arena kalder det for en "plakat-hetz"og trækker tråde til situationen tilbage i 2016, hvor cirkusset blev bedt om at tage plakater ned under dronningens besøg i Varde.

Cirkus Arena er også utilfreds med, at det har svært ved at få nye plakater op på grund af mangel på plads i lygtepælene. Politikerne har nemlig først frist for at tage plakater ned 13. juni, og Cirkus Arenas forestilling er mandag den 10. juni klokken 14 på Bytoften i Varde.

Hvis ikke Cirkus Arena selv piller sine plakater ned, så piller kommunen plakaterne ned.