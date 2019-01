Cirka 250 har fået pas og kørekort i lokalområdet

Varde Kommune: Cirka 250 har fået pas eller kørekort på et bibliotek i en af kommunens mellemstore byer.

Borgmester Erik Buhl (V) bruger det som et eksempel på, at ikke alt er blevet flyttet længere væk efter kommunesammenlægningen. Før sammenlægningen var det politiet, der tog sig af at udstede kørekort og pas, og dengang skulle alle i den nuværende Varde Kommune til Varde for at få passet eller kørekortet.

Det er 1. januar 2017, at Varde Kommune begyndte at tilbyde borgerservice på bibliotekerne i Oksbøl, Nørre Nebel, Ølgod og Agerbæk. Det er dog kun siden 1. august 2018, at det har været muligt at få pas og kørekort. Ifølge statistikken har knap 300 henvendt sig om pas og kørekort, men knap 50 er blevet afvist, fordi de henvendte sig før 1. august, hvor det blev muligt.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har nu forlænget ordningen i to år. Borgmester Erik Buhl (V) regner med, at ordningen bliver forlænget endnu en gang om to år.