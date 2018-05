Christian Sørensen kører i Mascot DTC-klassen i sin nye bil

Varde: Den unge, vardensiske racerkører Christian Sørensen, der sammen med sin far Erik Sørensen - der driver Nørrevold Auto - har deltaget i international gokartturneringer på højeste plan gør nu klar til at deltage i landets hårdeste motorsportsklasse Mascot DTC. Christian Sørensen (23 år) har efter et år i stald hos Massiv Motorsport valgt at gå "solo" med lokale samarbejdspartnere. Der er blevet indkøbt en ny bil, og snart går det løs i en nådesløs kamp om topplaceringerne i Danish Thundersport Championship.

- Jeg håber og tror på at kunne køre mig i top 5, fra 3-4 stykker til 6-7 stykker i det generelle klassement, men måske bliver jeg i sæsonen ramt af min egen tro, men jeg kører ikke for at bliver nummer to, siger Christian Sørensen i en pressemeddelelse.

At være et lille privat team på det plan, blandt de professionelle teams er ikke garanti for succes, men Christian tror på sig selv, og opbakningen fra sponsor kredsen, og fra familien på Nørrevold i Varde, giver ham troen på succes.