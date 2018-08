Varde Kommune: Før sommerferien forlød det fra Varde Kommune, at økonomien så fornuftig ud, og det ikke ville blive nødvendig med besparelser. Men nu er der ændret gevaldigt på det billede. I en pressemeddelelse fra Varde Kommune står, at det bliver nødvendigt at spare mindst 25 millioner kroner om frem mod 2022.

"Der er en række årsager til den pludseligt forværrede økonomiske situation. Herunder kan nævnes dækning af udgifter til forsikrede ledige, skæv kompensation i forbindelse med jobfradrag, tilskuds- og udligningssystemet samt stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet," står der i pressemeddelelsen.

