Chefen i banken brugte weekenden som kræmmer: Stine afprøver markedsøkonomi i praksis

Der er flere kræmmere, der vil ind på markedet i Henne, end der er plads til. Markedet er et publikumshit.

Henne Stationsby: Stine Jakobsen, 38 år, fra Janderup, har tjek på det der med markedsøkonomi. Hun er nemlig bankuddannet, hun arbejder som chef for Lån & Spars afdeling i Esbjerg.

Men et er selvfølgelig at sidde ved skrivebordet i banken, noget andet er praksis, når det kommer til markedsøkonomi. Praksis vil i dette tilfælde sige et jysk kræmmermarked. Stine har gentagne gange deltaget som kræmmer på markedet i Henne Stationsby, når det afholdes som en del af sportsfesten.

- Min mand er Henne, siger Stine, der er sammen med meget af familien i de tre dage, der er kræmmermarked på Hennes sportsplads.

I år gjaldt det blandt andet om at sælge børnesko. Stine Jakobsen har tre børn, så der var mange sko.

- Dem, vi ikke kan sælge, afleverer vi til en genbrugsbutik, siger Stine.

Hun har været med på hele kræmmermarkedet, som varede fra fredag til søndag.