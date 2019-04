Charlotte og andre bilister: - Der er køkaos på hovedvejene ud af byen

Erfarne bilister kommer med deres bud på en løsning til hyppige kødannelser syd for Varde. Én peger på problemet. Det er at Esbjerg begynder i en tragt ved Tarp, når man kommer fra Varde.

Varde/Esbjerg: En dame vil ikke medvirke med foto, men hun siger, at hun bruger en time, når hun skal køre fra Varde til sygehuset i Esbjerg - cirka 20 km. Det er altså når man har en tid omkring klokken 08.00 om morgenen på sygehuset, forklarer hun. Der er et problem for biltrafik, når man skal syd for Varde. Nu er den paradoksale situation opstået, at Varde Kommune er mere interesseret i linjeføringen i Esbjerg Kommune end i egen kommune. Kommunen ønsker en vej fra det sydlige Varde til motorvejsafkørsel 75, Esbjerg N, på E 20-motorvejen. En helt ny vej - mestendels i nabokommunen. Det med god grund, mener bilister, som JydskeVestkysten har talt med.

Lilly Henneberg peger på problem, som en ny vej melem Varde og Esbjerg ville løse. Foto: Morten Nielsen

Jeg ser køen hver morgen Charlotte Clausen, 49 år, bor i Esbjerg, men arbejder på produktionsskolen i Varde. Hun er på hovedvej 12 i sin bil omkring 07.30 ved Tarp. - Det er jo meget trafik den modsatte vej. Der holder folk i kø - især omkring Tarp. - I min retning mod Varde er der ikke så meget trafik. Jeg sidder ikke meget i kø, siger Charlotte Clausen. Hun bruger nærmest aldrig hovedvej 11 mod Korskro, som fører vardenserne på motorvejsnettet. Men hun synes, at vardenserne, der arbejder i Esbjerg, burde have en bedre vej. Om morgenen har de, der skal mod syd, et problem.

Harry Steensbeck efterlyser mere tålmodige bilister, hvis det skal glide. Foto: Morten Nielsen

Vej til Esbjerg N lyder rigtig Kørelærer Lilly Henneberg fra Oksbøl mener, at både hovedvej 11 og hovedvej 12 er problematiske. - Problemet fra Varde til Esbjerg er, at vejene ikke deler sig så meget ved Tarp. Så opstår problemet. En ny vej til motorvejsafkørsel Esbjerg N virker som en god idé, siger Lilly Henneberg. Den vil skabe en ny mulighed for at komme til Esbjerg uden om tragten efter rundkørslen i Tarp. - Hovedvej 11 mod Korskro er også et problem - især om lørdagen. Men på alle dage er det svært at overhale en traktor her, siger Lilly Henneberg. Men hun synes især, at køen mod Esbjerg er et problem. - Der er så meget kø, at jeg tøver med at tage køreelever der til om morgenen de første par gange, de kører bil. I så meget kø, så smutter koblingen let for urutinerede bilister, siger Lilly.

Skiltene 11 og 12 kan vise mod kø eller kø. Foto: Morten Nielsen

Det kunne glide bedre Harry Steensbeck, 76 år, bor i Nordenskov, og han synes egentlig ikke at hovedvej 12 er så slem. Han bruger dog ofte et alternativ, det vil sige hovedvej 30 Tingvejen til Korskro og så motorvejen ind til Esbjerg, når han har et ærinde der. - Men jeg kan også finde på at bruge hovedvej 12. Jeg synes ikke, at den er så slem. Bare folk ville køre lidt mindre stærkt, så ville det glide bedre, siger Harry Steensbeck. Han erkender dog, at han mest bruger hovedvej 12 til Esbjerg efter klokken 08.00. Hvad angår hovedvej 11 Varde-Korskro, så er den ikke relevant for ham. Her er Tingvejen langt mere nærliggende.