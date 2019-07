Charlotte har været Open Air-læge i 20 år

Charlotte Bøving kan på et helt år måske drikke to flasker vin. I alt.

- Ikke for at være hellig, det gør mig bare ikke noget godt, og jeg kan sagtens hygge mig alligevel, siger hun.

Hun står på en af de nederste bænke og giver den gas til Dodo & The Dodo's. Hun er her under hele Open Air, og hun er ikke bare gæst, hun er festivallægen og har været det i 20 år.

- I aftes var der et par stykker, der havde fået lidt for meget at drikke. Heldigvis har folk fundet ud af, at de skal drikke masser af vand, siger hun.

Open Air er en tradition, Charlotte Bøving altid har været med til.

- Man mødes med gamle venner, man ikke har set i mange år, og man hygger sig og der er god stemning og god energi. Alle er bare glade og gode ved hinanden, så vi skal virkelig huske at sige tak, til alle dem bagved, der sørger for, at vi har Open Air, siger hun.