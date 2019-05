Charlotte Bøving gav sundhedsministeren forslag til bedre lægedækning

Varde: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte mandag Charlotte Bøvings lægepraksis i Jugendhuset i Varde, for at få input til, hvordan der kan sikres bedre lægedækning i hele Danmark. Charlotte Bøving er udover at være et kendt ansigt i Varde også kendt i hele Danmark som "Lægen flytter ind", hvor hun giver gode råd til sund livsstil og bestemt ikke er bleg for at give en skarp kommentar. Mandag gik det ud over sundhedsministeren, der var glad for Charlotte Bøvings input.

- Jeg er glad for de gode og konkrete ideer som Charlotte kom med, for vi er nødt til at tænke nyt, hvis der skal være god lægedækning i hele Danmark, også i Varde, udtalte Ellen Trane Nørby efter besøget.