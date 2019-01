Cateringkoncern forlader landsby: 42 medarbejdere tilbudt at flytte arbejdsplads - seks afskediges

Underskud to år i træk

I sommeren 2018 kom det frem, at FoodService i de seneste to år har haft betragtelige underskud på 103 millioner kroner i 2017 og 48 millioner kroner i 2016.Til sammenligning gav FoodService Danmark solide overskud i årene før. I 2015 var det på 111 millioner kroner.



Det var i øvrigt med et års forsinkelse, at underskuddet i 2016 blev opdaget. Der var nemlig en fejl i det oprindelige regnskab.